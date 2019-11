De Vries door straf toch buiten punten in Formule E

De Brit Alexander Sims zegevierde in Diriyah, voor de Braziliaan Lucas Di Grassi. Maximilian Günther eindigde als derde, maar de Duitser werd enkele uren na de race teruggezet naar de elfde plek omdat hij een concurrent had ingehaald terwijl de safetycar op de baan was. Stoffel Vandoorne, de Belgische teamgenoot van De Vries bij Mercedes, werd daardoor derde.

In het WK leidt Sims met 35 punten, gevolgd door Vandoorne met 30. Robin Frijns, vijfde in de eerste race en uitgevallen in de tweede, heeft tien punten. De Vries staat op acht punten na zijn zesde plaats in de openingswedstrijd. De volgende wedstrijd is op 18 januari in Chili.