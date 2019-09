De Vries: Formule 2-titel? Alles is nog mogelijk

Door Arjan Schouten



Wéér een podium voor Nyck de Vries, na zijn derde plaats van gisteren. Weer derde op Monza, in de sprintrace. Weer flinke punten in het wereldkampioenschap, waar hij nu nog steviger aan de leiding staat. Tien punten erbij, waarmee hij het gat met nummer twee Nicolas Latifi zag groeien tot 59 punten (225 om 166). En ook nummer drie Luca Ghiotto (155 punten) scoorde vandaag niets op de opgedroogde baan in Monza. Zo kan de coureur uit Sneek met nog twee raceweekenden te gaan over drie weken de eerste Nederlandse Formule 2-kampioen ooit worden in het Russische Sotsji. ,,Maar het is nog niet gedaan, hoor,” blijft De Vries in Italië voorzichtig. ,,Ik snap wel dat het er nu op lijkt dat de titel dichtbij is, maar theoretisch kun je per weekend maximaal 48 punten scoren. Dus is alles nog mogelijk.‘’