De Vries loopt podium in sprintrace Bakoe nipt mis

In opnieuw een incidentrijke race in de Formule 2 is Nyck de Vries in Bakoe als vierde geëindigd in de sprintrace. Klassementsleider Nicholas Latifi won. De Nederlander van ART Grand Prix werd gisteren in de hoofdrace al tweede.

Omdat in de sprintrace op zondag de eerste acht coureurs van een dag eerder in omgekeerde volgorde van start gaan, begon De Vries vanaf de zevende plek. Hij verloor bij de start een enkele plaats, maar knokte zich vervolgens geduldig naar voren. Een tijdje verliep de race rustig, maar toen ging het in korte tijd twee keer mis. Bij de herstart na de eerste crash was De Vries wakker, hij ging van vijf naar drie en omzeilde de botsing die leidde tot een derde safety car-situatie. Omdat het opruimen van de drie betrokken wagens de nodige tijd in beslag nam, ging veel tijd verloren. Bij de derde herstart van de middag stond nog een paar tellen op de klok, maar in de twee rondes die nog werden gereden, verloor De Vries zijn podiumplek aan Jack Aitken, de winnaar van gisteren.

De Vries kende een moeizaam openingsweekeinde in de F2, twee weken geleden in Sjanghai. Hij werd zesde en zevende. Het herstel kwam deze dagen in Azerbeidzjan. De coureur uit Friesland (24) liet bovendien weten uitermate tevreden te zijn bij zijn nieuwe team. ,,Het is echt een hecht team, waar goed wordt samengewerkt en geen top-down-cultuur heerst.”