De Vries pakt poleposition in Sotsji

Europa aan leiding in Ryder Cup na eerste dag

18:37 De Europese golfers gaan aan de leiding in de strijd om de Ryder Cup in Parijs. Bij de vier foursomes-partijen was het Europese team telkens te sterk voor de ploeg van de Verenigde Staten. De 3-1 achterstand werd zo omgebogen in een 5-3 voorsprong, na de eerste van drie dagen.