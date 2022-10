Debutant Chelsea Sodaro meteen de snelste bij WK Ironman: ‘Ik ben de eerste moeder die wint’

De Britse Lucy Charles-Barclay finishte bijna 8 minuten later op gepaste afstand van de winnares. De derde plaats ging naar de Duitse Anne Haug, die in 2019 het laatste WK op Hawaï had gewonnen. Latere edities werden vanwege de coronapandemie uitgesteld of geschrapt.

,,Ik ben de eerste moeder die het WK Ironman kan winnen”, zei Sodaro. ,,Dit is echt ongelofelijk, maar het mooiste cadeau bij de finish is mijn achttien maanden oude dochtertje.” De Amerikaanse legde in juni in Hamburg haar eerste Ironman af nadat ze was bevallen van haar dochter.