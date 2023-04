Debutante Sifan Hassan hervindt aansluiting bij kopgroep en maakt nog altijd kans op stunt in Londen

Plat ook op podium in marathon Londen bij rolstoelatleten

Jetze Plat eindigde als tweede bij de rolstoelatleten. De 31-jarige meervoudig wereld- en paralympisch kampioen in het handbiken en paratriatlon noteerde een officieuze tijd van 1.28.44. Hij kwam 5 minuten na de Zwitserse winnaar Marcel Hug over de finish op The Mall. Het is de tweede podiumplek voor Plat binnen een week. Afgelopen maandag werd hij derde in de marathon van Boston. Ook toen was Hug de snelste.