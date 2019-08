Deceptie voor hockeyers: geen EK-finale, in herkansing voor Tokio

In de Pro League, eerder dit jaar, verspeelde Nederland een 3-0-voorsprong tegen Spanje in een goed kwartier. Nu waren de rollen omgedraaid. De gepasseerde routiniers Robbert Kemperman en Valentin Verga zagen vanaf de tribune dat Nederland in korte tijd drie strafcorners kreeg, maar Van der Weerden had geen succes. Even later werd het zelfs 0-4, toen Ricardo Sanchez de laatste pion was bij een snelle Spaanse aanval.



Zeven minuten voor tijd scoorde Nederland, dat met de minuut gefrustreerder raakte, dan eindelijk. Billy Bakker rondde een voorzet van Sander de Wijn van dichtbij af. Bondscoach Max Caldas haalde vijf minuten voor tijd keeper Blaak van het veld voor een extra veldspeler. Dat had effect. Jip Janssen benutte de negende Nederlandse strafcorner en maakte er 2-4 van. Er stond nog anderhalve minuut op de klok en er kwam nóg een strafcorner, met vijf seconden te gaan. Ook die ging er in, weer was het Janssen. Maar het slotakkoord kwam te laat: 3-4.