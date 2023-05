Deelname Nederlandse boksers aan Europese Spelen niet in gevaar door schorsing

,,De European Games, een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van Parijs, worden gehouden onder auspiciën van het IOC. De IBA staat daar verder buiten”, aldus Van der Vorst, die niet verrast is over de straf waarmee de IBA de betrokken landen wil dwingen geen banden met World Boxing te hebben.

Van der Vorst heeft zijn taken als voorzitter van de Nederlandse boksbond inmiddels neergelegd en zal in juni tijdens de algemene ledenvergadering formeel terugtreden. ,,Ik richt me volledig op de nieuwe bond. Het voortbestaan van boksen als olympische sport staat op het spel.”

De IBA is al sinds 2019 geschorst door het IOC vanwege de bestuurlijke en financiële chaos bij de door de Rus Oemar Kremlev geleide bond. Boksen dreigt daardoor te ontbreken op het programma van de Spelen van 2028 in Los Angeles. In Parijs wordt volgend jaar nog wel gebokst. ,,De brief die de geschorste landen nu hebben gekregen is ook in strijd met de reglementen van de IBA.

,,Die is verstuurd door het bestuur op basis van veronderstellingen waarbij ook nog de eigen integriteitscommissie is omzeild. Ook is ons de kans ontnomen om te reageren. We kunnen hiermee naar het sporttribunaal CAS stappen, maar zelfs een uitspraak van die instantie kan door de IBA naast zich neer worden gelegd. We zullen op onze ledenvergadering in overleg met onze leden treden om te bepalen hoe we verder gaan.”

Optimisme

Van der Vorst is optimistisch over de kansen van World Boxing om zijn sport de olympische status te laten behouden. ,,Nog voor de European Games, half juni, verwacht ik in ieder geval meer duidelijkheid over de erkenning van de huidige wereldboksbond.”

