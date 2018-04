Deelnemer NK zijspancross Valkenswaard onwel tijdens race

Video Wizards naar play-offs NBA

11:39 De basketballers van Washington Wizards hebben zich met een zege van 107-93 op Charlotte Hornets geplaatst voor de play-offs van de Amerikaanse NBA. De ploeg is zeker van een plek bij de eerste acht in de Eastern Conference. Otto Porter Jr. was topscorer bij de Wizards met 26 punten, hij pakte ook nog eens elf rebounds.