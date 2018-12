Delmée stunt met Frankrijk: ‘Hard werken, beetje geluk’

Door Rik Spekenbrink



Jeroen Delmée was weer zijn nuchtere zelf, kort na de winst tegen China (1-0) in de achtste finale. Vorige week was hij bijzonder geëmotioneerd na de winst van Frankrijk op olympisch kampioen Argentinië (5-3). Maar dit was een andere wedstrijd. Frankrijk moest van China winnen, vond Delmée. En dat gebeurde. Al werd het in de slotfase nog spannend.



Zo staat het laagst geklasseerde land van het WK in de kwartfinale, woensdag tegen regerend kampioen Australië. ,,De verklaring voor het succes? Gewoon keihard werken”, zei Delmée, die eind vorig jaar werd aangesteld als bondscoach van de Fransen, na vijf jaar in België te hebben gewerkt. ,,Waar veel andere landen in de zomer rust hebben genomen, moesten wij doorpakken. We hebben 15 tot 20 wedstrijden gespeeld en verdeeld over Brussel en Parijs acht of negen keer per week getraind. De vijver is klein, zeker als je weet dat we ook nog twee spelers missen met langdurige blessures. Maar we hebben er wel structuur in kunnen slijpen. Onze tegenstanders hebben betere spelers, maar wij kunnen één ding goed: spelen volgens duidelijke afspraken. Zo gaan we ook Australië bespelen. We passen ons niet aan. We kunnen ook niet anders.”



Delmée gaf aan ook enig geluk te hebben in Bhubaneswar. Argentinië was al geplaatst en miste daardoor de juiste scherpte. Met China in de achtste finale, mocht Frankrijk ook niet klagen.