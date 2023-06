Denver Nuggets nemen voor allereerste keer NBA-titel mee naar huis

Dafne Schippers ontbreekt bij FBK Games en is steeds minder zichtbaar, komt het nog goed met haar carrière?

Ze is de grote afwezige zondag bij de FBK Games: Dafne Schippers. De tweevoudig wereldkampioene doet een ultieme poging om terug te keren op topniveau, al vraagt ze zich inmiddels ook af of dat er nog wel in zit. ,,Atleten komen en gaan, maar dit voelt als te vroeg.”