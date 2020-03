‘Derde keer Spelen? Daar was ik echt niet de beste papa van de wereld van geworden’

LIVE | Oefentoer­nooi met België en Portugal afgelast, streep door WK kunstrij­den

20:54 De gevolgen van het coronavirus worden ook voor de sportwereld met de dag groter. Zo zijn er voor komend weekend al drie wedstrijden geschrapt in de eredivisie, terwijl ook in veel andere landen achter gesloten deuren of helemaal niet wordt gevoetbald. Volg alle ontwikkelingen op de voet in ons liveblog.