Derde zege Abshero in Egmond Halve Marathon

Verwach­ting volleybal­bond voor 2022: ‘WK volleybal in Apeldoorn’

9:52 De kans is groot dat Apeldoorn over drie jaar gastheer is voor het wereldkampioenschap vrouwenvolleybal. De mondiale titelstrijd van 2022 is toegewezen aan ons land en Polen. Apeldoorn is volgens volleybalbond Nevobo één van de beoogde speelsteden.