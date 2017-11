Derde zege voor interim-coach Triano met Phoenix Suns

Topatleet Van Niekerk maanden uit roulatie

31 oktober De Zuid-Afrikaanse topatleet Wayde van Niekerk (25) mist de eerste helft van het nieuwe seizoen door een ernstige knieblessure. De olympisch en wereldkampioen op de 400 meter ondergaat dinsdag in Vail in Colorado een operatie. Hij moet waarschijnlijk een halfjaar revalideren. Van Niekerk wil het herstelproces in Vail, in Doha en in zijn geboorteland gaan afwerken.