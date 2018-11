Derwael bezorgt België eerste WK-turngoud ooit

Derwael (18) was al twee keer Europees kampioene op brug, vorig jaar werd ze bij de WK in Montreal derde. Ze had, zo vertelde ze, een nerveus dagje erop zitten. ,,Ik was vroeg wakker, nog voor de wekker, dat gebeurt me anders niet. Het was een stressvolle dag, ik wist dat de mensen in België verwachtten dat ik hier zou winnen. Ik dacht: die zitten straks allemaal te kijken.’' Eenmaal hangend aan de hoogste legger, voelde ze dat het goed zat. ,,Het ritme was meteen goed. Nee, ik wist na mijn landing niet zeker dat het goud was. Je hoopt het, maar moet altijd nog afwachten wat de anderen doen.’'