Despres wint tweede etappe Dakar Rally, Ten Brinke verliest tijd

Handballers zetten belangrijke stap richting WK

16:48 De Nederlandse handballers hebben een belangrijke zege op Turkije geboekt in de kwalificaties voor het WK in 2019. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won in Sittard overtuigend met 26-19. Met de riante zege nam Oranje weer de koppositie over in de kwalificatiegroep. De handballers namen tevens revanche voor de nederlaag van afgelopen donderdag, toen de Turken op eigen bodem wonnen met 30-27.