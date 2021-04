Deurloo en Zonderland af door zijdeur: rekstokfinale EK zonder Nederlanders

Door Marcel Luyckx



De kwalificatie-oefening van Zonderland was vanmorgen in de St. Jakobshalle niet overtuigend genoeg. Er mochten in de rest van de kwalificatiedag niet nog eens zes turners de score van de Fries (13.433 punten) overtreffen, want dan ging de finale aan hem voorbij. Even na 16.00 uur velden de Zwitsers Pablo Braegger en Christian Baumann het vonnis over Zonderland. Zij wipten de drievoudig Europees kampioen uit de rekstokfinale. Deurloo had met 13.600 punten een iets grotere marge, maar hij is de volgende rekstokturner die buiten de boot valt. De 30-jarige Rotterdammer krijgt zondag geen herkansing meer in Zwitserland. Een halfuurtje later dan Zonderland viel Deurloo buiten de top 8.