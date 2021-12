Deze atletes kunnen voorkomen dat Sifan Hassan vanavond geschiedenis schrijft

video Rapen gaar in NBA: LeBron James slaat tegenstan­der neer

LeBron James is voor de tweede keer in zijn lange carrière van het veld gestuurd in de NBA. De 36-jarige Amerikaan van Los Angeles Lakers sloeg tijdens de wedstrijd tegen Detroit Pistons al dan niet expres in het gezicht van Isaiah Stewart, die daar een bloedende wond boven zijn oog door opliep.

23 november