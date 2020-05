Deze sporters en teams zien hervatting van het seizoen niet zitten

Brescia-aanvoerder Daniele Gastaldello zegt dat zijn hele ploeg tegen het hervatten van de Serie A is. Brescia ligt in de regio Lombardije, waar bijna 15.000 mensen zijn gestorven aan het coronavirus. ,,In Brescia zijn we allemaal getroffen door corona”, vertelde Gastaldello in een interview met het Italiaanse dagblad La Repubblica. Volgens Gastaldello voelen de spelers zich niet veilig. ,,Ze vragen ons om de training te hervatten en meteen weer het veld op te gaan, waarbij we 12 wedstrijden in anderhalve maand moeten afwerken. Het zet alle veiligheid van de spelers op het spel. Ik spreek voor mij en voor mijn teamgenoten. Als de prijs van hervatten ertoe leidt dat we flink ziek worden, is het het niet meer waard... Ja, we zijn bang. We worden allemaal blootgesteld, niet alleen de spelers, maar ook de fysiotherapeuten en de materiaalman. Iedereen komt onvermijdelijk in aanraking. Het slaat nergens op. Het is tegen de natuur in. We zijn professionals, maar we zijn ook mensen. We hebben ook vrouwen en kinderen.”