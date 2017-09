Deze try van Nederlander Kieft is de mooiste van het seizoen in Frankrijk

Zeno Kieft is gisterenavond in Parijs in de prijzen gevallen. De Nederlander ontving een onderscheiding voor mooiste try van het afgelopen seizoen in de hoogste Franse Rugbycompetitie. De speler van Stade Rochelais scoorde tegen Grenoble na een prachtige aanval.