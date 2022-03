Deze zeven (ex-)topsporters vechten net als de broers Klitschko voor Oekraïne

In navolging van de boksende broers Vladimir (45) en Vitali (50) Klitschko sluit menig (ex-)topsporter zich bij het Oekraïense leger aan in de strijd met Rusland. De laatste dagen lieten nog zeven anderen weten de wapens op te pakken.

Karateka Stanislav Horuna

Goed voor brons in het karate tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Op de dag dat hij 33 werd, kondigde Stanislav Horuna op sociale media zijn strijd aan en vroeg hij zijn volgers niet om cadeaus, maar wel om financiële steun voor het Oekraïense leger. ,,Dag vrienden, het is vandaag op 1 maart mijn verjaardag. Mocht je me iets cadeau willen doen, besteed dat geld dan aan een donatie voor het Oekraïense leger. En vermeld ‘Oekraïne’ in je posts op sociale media. Bedankt. Steun Oekraïne!”, aldus Horuna op Instagram in militaire kledij, het geweer in aanslag. In een video op Instagram Stories toont Horuna een zwaar beschadigde Russische tank, met de boodschap: ,,Wij vechten terug... Elke indringer wordt gedood.”

Oleksandr Usyk, titelhouder bij zwaargewichten in boksen

Zijn doel begin dit jaar: de verdediging van zijn wereldtitel bij de zwaargewichten wanneer hij in een rematch de Brit Anthony Joshua in de ogen kijkt. Enkele maanden later ziet dat doel er al anders uit voor Oleksandr Usyk. Zodra de Russische invasie in Oekraïne startte, trok hij naar zijn thuisland om zijn familie te beschermen. ,,Ik verdedig mijn vrouw, mijn kinderen, mijn naasten en mijn huis”, aldus Osyk in een interview met CNN vanuit zijn woonplaats in de buurt van Kiev. ,,Nee, ik wil niet schieten of doden.” Maar als Rusland aanvalt, zegt Usyk wel de wapens op te nemen. ,,Dan heb ik geen andere keuze”. Op zijn sociale media zei hij: ,,Ik was aan het trainen, maar ik ben terug. Ik ben thuis. Vrienden, we moeten ons verenigen, omdat het nu een moeilijke tijd is. Ik ben erg emotioneel en ik maak me zorgen om over mijn land en onze mensen. Vrienden, we moeten deze oorlog stoppen: wij allemaal samen.”

Vasiliy Lomachenko, ex-wereldkampioen boksen bij lichtgewichten

Net als de Klitschko’s en Uysk was ook Vasiliy Lomachenko (34) houder van een wereldtitel in het boksen. Hij was dat bij de lichtgewichten. Daarnaast veroverde hij twee keer goud op de Olympische Spelen. Lomachenko keerde terug naar zijn land om zijn thuisstad Belgorod-Dnestrovsky, in de buurt van Odessa, te verdedigen. Op zijn Facebookpagina postte hij ook een foto (zie hieronder) van hemzelf in militair uniform met een geweer rond de schouder.

Zijn laatste gevecht vond vorig jaar in november plaats, een zege na unanieme beslissing tegen de Ghanees Richard Commey. Volgens recente berichten zou hij opnieuw een titelgevecht bij de lichtgewichten kunnen versieren tegen de Australiër George Kambosos Junior, maar Lomachenko heeft nu andere prioriteiten.

Sergiy Stakhovsky, na Australian Open gestopt met tennis

De kinderen van Sergiy Stakhovsky denken dat hun vader gewoon op een tennistoernooi is. Ze zijn te jong om te begrijpen wat oorlog is. Stakhovsky (36) stopte na de Australian Open, afgelopen januari, als proftennisser. Een zege tegen Federer op Wimbledon in 2013 was zijn meest glorieuze. Maar lang kon hij niet van zijn pensioen genieten. Nu Oekraïne deels in puin ligt, zijn geboortestad Kiev wordt omsingeld, voegt hij zich bij de troepen. Ik heb geen militaire ervaring, maar wel geweerervaring, zei Stakhovsky. ,,Ik hoop niet dat ik die hoef te gebruiken, maar als het moet, zal ik het doen.” Zijn vrouw sprak een tijdje niet met hem na zijn besluit. ,,Maar ik zie niet in waarom mijn landgenoten hun leven op het spel moeten zetten, en ik niet.”

Biatleet Dmytro Pidruchnyi en skeletonner Vladyslav Heraskevych

Ze kwamen een paar weken geleden nog in actie op de Olympische Spelen in Peking. Pidruchnyi kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen in de achtervolging. Hij zegt voor zijn thuisstad Ternopil, in het westen van Oekraïne, te gaan vechten. De twee zagen de bui in Peking al hangen. ,,Geen oorlog in Oekraïne”, had Heraskevych op een blauw-geel blaadje geschreven, dat hij toonde na een van zijn afdalingen. Het ‘politieke statement’ kreeg zowaar goedkeuring van de IOC. Nu heeft de 23-jarige student een uniform aan en draagt een mitrailleur.

Yuriy Vernydub, voetbaltrainer FC Sheriff

Zoals ook voetbaltrainer Yuriy Vernydub (56) van FC Sheriff Tiraspol zich aanmeldde. In september zorgde zijn ploeg nog voor een absolute Champions League-stunt door te winnen van Real Madrid in het Bernabéu. ,,De mensen die dicht bij mij staan, probeerden mij te stoppen, mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ik was standvastig en bedankte mijn vrouw voor haar steun. Ze kent mijn karakter. Als ik een beslissing neem, dan blijf ik daar bij”, vertelde hij in een uitgebreid interview met de BBC.

,,Mijn kinderen, hun vrouwen en mijn kleinkinderen gaan mogelijk naar Moldavië, maar mijn vrouw en ik blijven hier”, vervolgt Vernydub. ,,Ik ben op dit moment niet ver van het conflict verwijderd. De hevigste gevechten vinden zo’n 120 kilometer hiervandaan plaats. Maar ik heb mijn besluit genomen, het is oké. Ik ben niet bang.” In zijn jonge jaren vervulde de oefenmeester al zijn dienstplicht.

Vernydub stelt deel uit te maken van een ‘gek collectief’. ,,Het is bijzonder om deel uit te maken van zo’n team met verschillende karakters, maar iedereen is verenigd, vriendelijk en tot op het bot gemotiveerd. We delen alles.” Wat zijn rol in het leger is, mag hij niet onthullen. Wel staat hij klaar om de strijd aan te gaan. ,,Ik kan Poetin en zijn omgeving niet begrijpen. Ze noemden ons fascisten, nazi’s... Ik kan niet eens woorden vinden om te beschrijven wat ze doen. Ze vallen huizen van burgers aan, maar zeggen dat ze alleen de infrastructuur aan banden leggen. Ze liegen.”

,,Toen we Real Madrid versloegen, kon ik me deze situatie niet voorstellen. Begin februari kwamen de twijfels. Het nieuws over dit onderwerp werd intenser. Toen begon ik me zorgen te maken”, vervolgt Vernydub. ,,De spelers bleven vragen waarom ik zo verdrietig was. Ik zei dat er iets stond te gebeuren. Ze zeiden steeds dat dat niet zo was, maar ik vóélde het gewoon. Ik twijfel er niet aan dat Oekraïne deze oorlog zal winnen.”

Premier League-voetballers Oleksandr Zinchenko (Manchester City) en Andriy Yarmolenko (West Ham) hebben ook al aangegeven hun steun te willen verlenen. ,,We vragen de voetbalwereld om zich te verzetten tegen de Russische propaganda en om de waarheid over de oorlog in Oekraïne te vertellen”, aldus de twee in een video samen met nog negen andere topspelers. De voetballers zamelden zelf al een half miljoen euro in dat rechtstreeks naar het leger gaat, zo stelde de Oekraïense voetballiga.

Drie doden

Bij de oorlog in Oekraïne zijn twee voetballers uit dat land omgekomen, meldt spelersvakbond FIFPro. Volgens diverse media was de 21-jarige Vitalii Sapylo, jeugdspeler van El Karpaty Lviv, als tankcommandant het leger in gegaan om zijn land te verdedigen. En ook Yevhen Malyshev, een 19-jarige biatleet die tussen 2018 en 2020 tot de nationale jeugdploegen behoorde, liet al het leven.

