Al meerdere decennia staat Jaspers aan de wereldtop. Hij behaalde in 2000, 2004, 2011 en 2018 eveneens de wereldtitel in het driebanden. Eerder op de dag had hij in Egypte in de halve finales gewonnen van de Duitser Martin Horn (50-45). Coklu was bij de laatste vier te sterk voor de Italiaan Marco Zanetti (50-47).



Jaspers won in de zomer van dit jaar in Zuid-Korea ook al de World Grand Prix. Die titel was goed voor een bedrag van bijna 75.000 euro. Volgens de Nederlandse biljartbond KNBB was dat voor Jaspers de hoogste winstpremie ooit.