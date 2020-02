Dick Jaspers onderuit in finale in Antalya

Sánchez won zijn eerste wereldbeker sinds 26 maart 2017, toen hij in de Egyptische stad Luxor eveneens met Jaspers afrekende in de eindstrijd. De Spanjaard was erg geëmotioneerd na zijn zege. ,,Mijn vader is eind vorig jaar gestorven. Ik weet dat hij me heeft geholpen vanuit de hemel. Ik heb twee grote toernooien gewonnen in een week en ben terug in de top van de wereldranglijst. Ik ben blij, heel blij met deze grote successen.”