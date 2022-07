Dick Jaspers pakt goud bij de Wereldspelen in de Verenigde Staten

Marathonle­gen­de Mo Farah (39) maakt zich op voor eerste marathon in drie jaar: ‘Kan niet wachten’

Meervoudig olympisch en wereldkampioen Mo Farah loopt in oktober in Londen zijn eerste marathon in drie jaar. De 39-jarige Brit, die dit jaar al hintte op een einde aan zijn loopbaan, kon lang geen wedstrijden lopen door een voetblessure.

6 juli