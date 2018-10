Dijkema: Met minder dan brons nemen we geen genoegen

VideoHet toernooi is al bijna drie weken bezig, maar voor het gevoel van Laura Dijkema gaat het WK nu pas echt beginnen. Morgen speelt Nederland de halve finale tegen Servië. Met de vierde plaats op de Olympische Spelen van twee jaar geleden in het achterhoofd zegt ze: ,,We willen nu echt meer. Met minder dan brons nemen we geen genoegen.”

Door Lisette van der Geest



Sommige coaches zeggen: de sporter die het minst graag wil verliezen, wint. Die filosofie gaat niet altijd op, wedstrijden worden niet alleen bepaalt op mentale veerkracht, maar eerdere ervaring kan wel voor extra besef en vuur zorgen, weet Dijkema (28). In Rio, direct na de verloren strijd om het brons dacht ze: ,,Dit wil ik nooit meer.” Niets zuurder dan een vierde plaats.

Quote Als we het over Rio hebben... Het blijft pijnlijk. Laura Dijkema In haar Dropbox, een service waarin online bestanden kunnen worden opgeslagen, zit al twee jaar een bestand met beelden. Beelden van Rio, van het hele olympische toernooi. Dijkema vroeg er ooit zelf om, ze wilde ze hebben, maar nooit kon ze het opbrengen de beelden terug te kijken. ,,Misschien kijk ik het terug als ik gestopt ben. Misschien voor de Olympische Spelen. Misschien wel nooit meer.”

Haar aanvraag was eigenlijk bedoeld om inzicht te geven. ,,Ik was benieuwd hoe die wedstrijden precies waren gegaan. We waren dichtbij de finale, tegen China was het spannend, waren we dichterbij een medaille dan in de strijd om de bronzen plak. Ik was benieuwd naar de keuzes die ik had gemaakt, nam mezelf later weleens kwalijk, vroeg me af of ik er goed aan had gedaan. Maar kijken wil ik nu nog niet. Als we het over Rio hebben, als ergens anders beelden worden getoond, of wat dan ook; het blijft pijnlijk. In die zin heb ik het nog steeds niet echt verwerkt.”

Duel met Servië

De halve finale Nederland - Servië is morgenochtend vanaf 06.30 uur live te volgen bij Ziggo Sport en via een liveblog op AD.nl. Volledig scherm Laura Dijkema. © Ronald Hoogendoorn

Toch bracht de olympische ervaring ook in positieve zin een verandering. Destijds beleefde Dijkema het halen van de Spelen als een mooie prestatie. Vervolgens stond Nederland in de Final Four, dat zag ze als een ‘superprestatie’. Nu is het team volwassener, vindt ze. ,,Ik denk dat Rio ons heeft wakker geschud. Van dromen van een medaille, naar beseffen dat het erin zit.” Dat brengt ook extra druk mee, merkt ze. ,,Toen verwachtte niemand iets, nu spreken we uit dat we een WK-medaille willen winnen.”

Geen spanning

Ze verblijft inmiddels bijna vier weken in Japan. In het hotel van de Nederlandse ploeg, terwijl ze vanuit een restaurant op de veertigste verdieping naar buiten kijkt, zegt de spelverdeler: ,,Iedereen ziet er inmiddels uit als een spook, zo wit door het binnen zitten en bezig zijn met het WK. We hebben er al weken opzitten, maar nu met de Final Four gaat het pas echt beginnen.”

Volledig scherm Laura Dijkema. © AFP

Quote We moeten onszelf een keer belonen met een medaille. Laura Dijkema Bij haar is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lonneke Sloetjes, een dag voor een belangrijke wedstrijd geen spanning te bespeuren. De dag zelf ook niet, overigens. ,,Met mij kun je prima voor de wedstrijd nog een lolletje trappen. Hoe ontspannen ik ben, des te beter.” Aan Rio zal ze ook niet denken. Niet nodig. De gretigheid en het besef is er toch wel. Altijd.

Dijkema: ,,Het hele team weet: zo’n Spelen is voor een sporter het hoogst haalbare podium. Je weet nooit of je er in de toekomst überhaupt weer zult staan, en of je dan de kans hebt voor medailles te spelen. Doordat we Rio hebben meegemaakt, is er nu het besef: dit is een unieke kans.”