Dirkse van den Heuvel nieuwe aanvoerster hockeydames

Thomas Krol derde op NK sprint na dag 1

27 januari Thomas Krol heeft de eerste duizend meter van het NK sprint in Heerenveen gewonnen. De Deventenaar was met 1.08,52 minuten het snelst. Hij was zichtbaar tevreden, want de gebalde vuist ging omhoog nadat hij over de finish ging. Hein Otterspeer werd tweede in 1.08,91. Krol start dag 2 op zondag als de nummer drie van het algemeen klassement.