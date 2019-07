Diskwalificatie Schippers na valse start, Fraser-Pryce wint 100m in Londen

In de series was Schippers eerder vandaag tot een voor haar doen matige 11,15 seconden gekomen. In die heat had de Nederlandse geen goede start, maar wel een sterke finish. In de finale kwam ze te vroeg omhoog uit het startblok. De Diamond League in Londen was voorlopig even haar laatste wedstrijd. Ze heeft dit seizoen 11,04 als beste tijd staan op de 100 meter.