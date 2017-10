Dit is de nieuwe opzet van het All-Star-duel in de NBA

Apeldoornse handbalkeepster moest wennen aan de pijn na Duitse trainingen

5:52 Het was wel even omschakelen voor Kristy Zimmerman. De 22-jarige handbalkeepster uit Apeldoorn verdient tegenwoordig haar boterham in het Duitse Göppingen, nabij Stuttgart, waar ze bij de plaatselijke Bundesligaclub onder de lat staat. ,,Ik ben gewend vanuit Nederland meer en vaker te trainen. Dat heb ik nodig. Maar mijn lichaam moest vooral wennen aan de pijn. Ze gooien hier zo enorm hard.’’