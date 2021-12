Dit zijn de genomineerden voor het NOC*NSF Sportgala, op wie stem jij?

PollDe beste sporters van het land worden woensdagavond in het zonnetje gezet tijdens het NOC*NSF Sportgala. Wie verdienen op basis van 2020 én 2021 de prijzen? Wij hebben een overzicht gemaakt van alle genomineerden en zijn benieuwd op wie jij zou stemmen. Vul de poll in!

Sportman van het Jaar

Max Verstappen (Formule 1)

We hoeven eigenlijk niet uit te leggen waarom Max Verstappen kans zou moeten maken op de eretitel, maar dan toch even in het kort: werd in 2020 derde in het wereldkampioenschap (twee GP-overwinningen) en werd dit jaar wereldkampioen (tien GP-overwinningen). De gedoodverfde favoriet om Mathieu van der Poel op te volgen.

Volledig scherm Max Verstappen. © Getty Images

Niek Kimmann (BMX)

Een paar dagen voor dé dag knalde hij tegen een onoplettende official. Dag olympische droom, zou je denken. Maar Niek Kimmann is Niek Kimmann niet als hij toch gewoon op zijn BMX stapt en het bizarre verhaal uiteindelijk compleet maakt door olympisch goud te veroveren. Als kers op de taart kroonde hij zich voor het derde jaar op rij ook nog tot wereldkampioen in een absoluut droomjaar.

Volledig scherm Niek Kimmann. © Pim Ras Fotografgie

Harrie Lavreysen (Baanwielrennen)

Denk je aan Harrie Lavreysen, dan denk je aan Jeffrey Hoogland. Samen wonnen ze olympisch goud op de teamsprint en bereikten ze de olympische sprintfinale, waarin ze even niet elkaars vrienden waren. Hoogland won de eerste heat, Lavreysen won de tweede en vervolgens ook de allesbeslissende sprint. De Brabander veroverde ook nog olympisch brons op de keirin, waarna hij wereldkampioen werd op alle drie de onderdelen, net als in 2020. Dan vergeten we nog bijna zijn Europese titels op de sprint en teamsprint.

Volledig scherm Harrie Lavreysen verslaat Jeffrey Hoogland. © AP

Sportvrouw van het Jaar

Sifan Hassan (Atletiek)

Deed iets waar niemand ook maar een seconde aan gedacht had: de 1500, 5000 én 10.000 meter lopen in slechts een paar dagen tijd. Sterker nog: soms kwam ze 's ochtends in actie voor een serie en moest ze later op de dag een (halve) finale afwerken. Ze was ‘een beetje moe’ maar won wel twee keer olympisch goud in Tokio en pakte brons op de 1500 meter. Historisch: niemand deed haar dat voor.

Volledig scherm Sifan Hassan. © ANP

Suzanne Schulting (Shorttrack)

Waar Suzanne Schulting aan de start verschijnt, weet de concurrentie dat zilver meestal het hoogst haalbare is. Bij de EK's in Debrecen en Gdansk pakt de 24-jarige Schulting maar liefst negen keer goud. Afgelopen jaar pakte ze op het WK in Dordrecht vijf keer goud.

Volledig scherm Suzanne Schulting. © ANP

Annemiek van Vleuten (Wielrennen)

Kon dit jaar in Tokio afrekenen met alle ellende van vijf jaar geleden. 'De Val’ in Rio de Janeiro bleef maar aan Annemiek van Vleutens carrière plakken. Heel even dacht ze ervan verlost te zijn toen ze in Tokio het zegegebaar mocht maken in de wegrit, maar eenmaal bij haar verzorger drong het besef door en sprak ze de nu al legendarische woorden: 'Ruud, ik had het mis’. Anna Kiesenhofer was al binnen, ‘slechts’ zilver restte voor Van Vleuten. Een paar dagen later is bijna alles vergeten als ze in de tijdrit niets heel laat van de concurrentie en alsnog langverwacht olympisch goud pakt.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © Pim Ras Fotografie

Sportploeg van het Jaar

Teamsprinters baanwielrennen

Zijn simpelweg niet te kloppen. Al sinds november 2017 zijn de Nederlandse teamsprinters (met Roy van den Berg, Lavreysen en Hoogland als vaste kern) ongeslagen en daar kwamen dit jaar opnieuw weer veel titels bij. Mooiste zege? Olympisch goud in Tokio voor de krachtpatsers met bovenbenen van beton.

Volledig scherm Hoogland, Van den Berg en Lavreysen. © photo: Cor Vos

Hockeyvrouwen

Ook de hockeyvrouwen weten al lange tijd niet wat verliezen is. In Rio werd er nog zilver veroverd, maar sindsdien werd zo'n beetje overal gewonnen. Net als bij de teamsprinters volgde in Tokio de kers op de taart: goud na een mooie finale tegen Argentinië (3-1).

Volledig scherm De Nederlandse hockeydames juichen na het winnen van de finale. © ANP

Roeien dubbelvier

Na 25 jaar werd er weer olympisch roeigoud veroverd bij de mannen. De mannen dubbelvier waren daar verantwoordelijk voor. Tone Wieten, Koen Metsemakers, Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma knokten zich van een achterstand mooi terug, met olympisch goud als ultieme beloning.

Volledig scherm Blijdschap na het winnen van goud. © AP

Paralympisch sporter van het Jaar

Jetze Plat (para-wielrennen en para-triatlon)

Werd opnieuw meerdere malen wereldkampioen (wegrit, tijdrit en triatlon) en pakte op die onderdelen ook driemaal goud op de Paralympische Spelen. Een ongekend seizoen voor Jetze Plat. Werd in 2017 en 2019 al uitgeroepen tot Paralympisch sporter van het Jaar.

Volledig scherm Jetze Plat. © ANP

Diede de Groot (rolstoeltennis)

Wat Novak Djokovic net niet lukte in het mannentennis, is Diede de Groot wel gelukt in het para-tennis: de ‘golden grand slam’ voltooien. Alle grote toernooien werden door De Groot in het enkelspel gewonnen, inclusief dus het olympische tennistoernooi. Ook won ze in Tokio het dubbelspel.

Volledig scherm Diede de Groot. © AFP

Vrouwenteam rolstoelbasketbal

De vrouwelijke rolstoelbasketballers veroverden olympisch goud door in de finale China te verslaan. Een primeur, want na vier bronzen plakken en een zilveren medaille was het nu eindelijk raak voor de ploeg die ook de Europese titel pakte.

Volledig scherm Jitske Visser. © AP

Coach van het Jaar

Hugo Haak (baanwielrennen)

De grote man achter de successen van de Nederlandse baanploeg. Stopt er na dit jaar mee, want hij denkt het niet meer beter te kunnen doen. Onder leiding van Hugo Haak wonnen de baansprinters vijf olympische medailles. Hij kan zichzelf opvolgen als winnaar.

Volledig scherm Hugo Haak. © Cor Vos

Laurent Meuwly (atletiek)

Het mooiste moment van de afgelopen Spelen? Misschien wel de zilveren plak van de 4x400 estafettemannen. Grote man achter dat succes is de 47-jarige Zwitser Laurent Meuwly. Ook op de individuele 400 meter (horden) pakt hij met een pupil een medaille: Femke Bol verovert brons.

Volledig scherm Ramsey Angela, Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen. © ANP

Eelke van der Wal (para-wielrennen)

Als bondscoach van de para-wielrenners wint Eelke van der Wal in Tokio maar liefst zestien medailles. Negen keer verovert een renner goud, drie keer zilver en vier keer brons.

Volledig scherm Para-wielrenner Daniel Abraham Gebru met een bronzen plak. © REUTERS

