Dodgers trekken stand gelijk tegen Brewers

Na de gebruikelijk negen innings stond het 1-1 nadat de Dodgers, met Kenley Jansen, al in de eerste inning de leiding hadden genomen. De Brewers, waarvoor Jonathan Schoop in actie kwam, kwamen in de vijfde inning weer op gelijke hoogte, waarna het nachtwerk werd in LA. Manny Machado liep vanaf het tweede honk het beslissende punt binnen na een honkslag van Cody Bellinger.



De winnaar van de tweekamp, een best-of-seven serie, plaatst zich voor de World Series. De tegenstander daarin komt uit het duel tussen titelverdediger Houston Astros en Boston Red Sox. Daarin nam de ploeg uit Boston, met Oranje-international Xander Bogaerts, een 2-1-voorsprong door in Houston met 8-2 te winnen.