‘Doping in zwemmen bestaat, maar ongefundeerd roepen helpt niet’

De olympisch kampioen op het belangrijkste nummer, de Australiër Kyle Chalmers, gooide een bommetje in het zwembad door te stellen dat hij de helft van zijn concurrenten niet kan vertrouwen omdat er veel doping wordt gebruikt. ,,Je komt met bewijzen, of je start een onderzoek, of je houdt je mond.”