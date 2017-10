Dovizioso houdt titelstrijd spannend in Maleisië

Marc Márquez, de leider in de stand van het WK, kwam niet verder dan de vierde plek en zag Dovizioso daardoor tot op 21 punten naderen.



De Spaanse Honda-coureur had in Maleisië al zijn vierde wereldtitel in de MotoGP kunnen pakken, maar Márquez kon niet mee in het spoor van de Ducati's. Dovizioso nam vier ronden voor het einde de leiding in de race over van zijn Spaanse teamgenoot Jorge Lorenzo en maakte het beheerst af. De strijd om de wereldtitel wordt nu over twee weken beslist bij de slotrace in Valencia.



Michael van der Mark, die als vervanger van de zieke Duitser Jonas Folger zijn debuut maakte in de koningsklasse van de motorsport, eindigde net buiten de punten op de zestiende plaats.