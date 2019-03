Dovizioso moet nog wachten op duidelijkheid

Vier dagen topsport tijdens WK Paracy­cling in Apeldoorn, dit zijn de Oranje troeven!

7:30 Elf topsporters, elf imponerende verhalen. ,,Het is mooi dat er verwondering en respect voor de prestaties van deze sporters is, maar die verhalen overheersen hier niet. Het is keiharde topsport. Je moet alles willen geven op dit WK”, zegt bondscoach Floris Goesinnen. De Stentor stelt de Oranje-selectie voor het WK paracycling in Apeldoorn aan je voor!