Dovizioso wint spektakelstuk op kletsnat circuit

De Italiaan was op het Twin Ring Circuit vanaf de negende startplaats in de regen gestaag naar voren gereden. Het leidde in de laatste ronden tot een zenuwslopend gevecht tussen Dovizioso en Márquez, die elkaar om beurten afwisselden aan kop.

De Spanjaard leek in de laatste ronde de zege binnen te hebben, tot hij een slippertje maakte in een bocht en Dovizioso hem weer passeerde. De Italiaan vierde zijn vijfde zege van dit seizoen. Op gepaste afstand van de twee titelkandidaten kwam de Italiaan Danilo Petrucci (Ducati) als derde over de finish. Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi viel uit.