Drama in motorsport: Zwitsers talent Dupasquier (19) overleden na ongeval in kwalificatie

Dupasquier kwam in een bocht ten val en werd daarna geraakt door een motor. Hij bleef schijnbaar levenloos liggen. De Zwitser werd ruim een half uur op het asfalt behandeld, omringd door hulpverleners, en daarna per helikopter naar het ziekenhuis van Florence gebracht. ,,Ondanks de beste inspanningen van de medische staf van het circuit en iedereen die de Zwitserse coureur heeft verzorgd, heeft het ziekenhuis bevestigd dat Dupasquier helaas is bezweken aan zijn verwondingen”, aldus de organisatie van de MotoGP.

Dupasquier hield aan de crash, waarbij meerdere coureurs betrokken waren, ernstige hersenschade over. In de nacht van zaterdag op zondag onderging hij een borstoperatie. De Zwitserse tiener was bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3. In zijn debuutjaar wist hij geen enkel WK-punt te pakken, maar dit seizoen pakte hij in alle vijf gereden GP’s wel punten. De teller stond voorafgaand aan dit weekend op 27 punten, waarmee hij de tiende plek in het WK-klassement innam.