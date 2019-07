Dressel blijkt klasse apart en legt beslag op vijfde gouden plak

Dressel scherpte het record aan tot 49,50, aanzienlijk sneller dan de 49,82 van Phelps uit 2009. In de finale pakte de Amerikaan het goud in 49,66.



Zijn landgenote Regan Smith was een klasse apart op de 200 rug. De 17-jarige pakte het goud in 2.03,69. De Australische Kaylee McKeown gaf als nummer twee maar liefst 2,57 seconden toe. Dat was het grootste gat op dit nummer tussen goud en zilver sinds 1991. Smith lag lang op koers om het wereldrecord dat ze in de halve finales op 2.03,35 had gezet aan te scherpen, maar op de laatste baan zakte ze weg.



Katie Ledecky pakte na haar onverwachte 'nederlaag' op de 400 vrij (tweede achter de Australische tiener) wel het goud op de 800 vrij. De Amerikaanse zegevierde in 8.13,58.