Drie debutanten in honkbalselectie Super 6

Herlings zet zegereeks voort in Turkije, kampioens­feest in Assen op komst

2 september Assen kan zich opmaken voor een groots kampioensfeest van Jeffrey Herlings over twee weken. Alleen tegenslag voor concurrent Tony Cairoli in de 2e manche in Turkije later vandaag kan nog roet in het eten gooien. Als de Italiaan buiten de punten eindigt, is de titelstrijd al twee wedstrijden voor het einde beslist. Dan staat er op het TT-circuit niets meer op het spel.