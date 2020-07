Drie handbalsters Oranje genomineerd voor mondiale prijs

Herlings hervat seizoen met drie GP's in Letland

10:48 Jeffrey Herlings hervat de jacht op de wereldtitel in de MXGP in augustus met drie grands prix in acht dagen tijd in Letland. Alle races worden gehouden op het circuit van Kegums, dat voor iedere GP wat veranderingen ondergaat. Bij de wedstrijden in Letland (9, 12 en 16 augustus) zijn zeker duizend toeschouwers welkom. Dat aantal kan nog toenemen als de situatie met het coronavirus zich blijft verbeteren.