Drie Nederlandse zwemrecords bij kwalificatietoernooi Rotterdam

In Berlijn kwam de 26-jarige Toussaint vorig jaar oktober ook tot een tijd van 27,49. Naast Toussaint zorgden ook Arno Kamminga en Tes Schouten voor Nederlandse records. Kamminga deed dat op de 200 meter schoolslag met een tijd van 2.07,17. Dat was net wat sneller dan dat hij in maart van dit jaar in Antwerpen over zijn race deed (2.07,18).

Schouten kwam op de 200 meter schoolslag voor vrouwen tot 2.26,95. Het record stond sinds 19 april 2009 op naam van Lia Dekker, die toen in Amsterdam 2.28,02 noteerde.



In Rotterdam gaan de Nederlandse topzwemmers tot en met zondag op jacht naar limieten voor de Olympische en Paralympische Spelen volgend jaar in Tokio. Ook zijn er in Rotterdam tickets te verdienen voor de EK langebaan, die in mei 2021 worden gehouden in Boedapest en Madeira (parazwemmen).