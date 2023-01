Drievoudig winnaar Carlos Sainz staakt de strijd in Dakar Rally na crash

De 60-jarige Sainz liet zich zelfs naar het ziekenhuis vervoeren voor nader medisch onderzoek, omdat hij klaagde over pijn in zijn bovenlichaam.

Sainz won in deze Dakar Rally nog wel de eerste etappe, zijn 42ste dagsucces in de woestijnrally, maar de Dakar-veteraan was in de etappes daarna op grote achterstand gereden en speelde geen rol meer in het algemeen klassement. Hij is de vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz Jr.