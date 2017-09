Dubbelvier naar WK-finale in Florida

Waninge in 2018 met twee rijders in Moto2

13:59 Het Nederlandse grandprix-raceteam van de Drent Roelof Waninge heeft in 2018 twee motorrijders onder contract in de klasse Moto2. De Zuid-Afrikaan Steven Odendaal en de Amerikaan Joe Roberts rijden in de kleuren van RW Racing GP. Het team neemt afscheid van de Spanjaard Axel Pons, die dit seizoen voor Waninge in de Moto2 rijdt.