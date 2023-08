Duco Telgenkamp schiet Oranje na zinderend spektakelstuk met België naar EK-finale

Hockey op topniveau wordt beslist op details, op momenten van onachtzaamheid of sluwheid juist. De verschillen tussen België en Nederland zijn al jaren klein. Zeker op grote toernooien. Op het WK begin dit jaar verloor Oranje na shoot-outs, op het EK’21 won Nederland het achtsecondenspel en op het WK van 2018 ging het juist mis na het spel tussen keeper en nemer.

Dat Nederland de twee Pro League-duels begin juli overtuigend en verdiend won, dat was in Mönchengladbach niet terug te zien in de eerste helft. Het ging al direct mis. Iets met een ezel en een steen. Oranje bleek niet geleerd te hebben van de dramatische start tegen Duitsland, de enige opponent die tegenstand bood in de groepsfase en al na vijf minuten met 2-0 voor stond.

Tegen België ging het óók meteen mis. Binnen twee minuten kroop Felix Denayer slim voor zijn man: 0-1. Dat het daar slechts bij bleef na de eerste helft, kwam door Maurits Visser en een strafcorner van de lijn van Jorrit Croon. Duco Telgenkamp loste het enige schot.

Fouten leiden goals in

Was het een donderspeech van Delmée? Oranje gooide na rust de schroom van zich af. Jonas de Geus strafte een stopfout van Victor Wegnez af: 1-1. Thierry Brinkman zette Oranje op voorsprong met behulp van doelman Vincent Vanasch. Vervolgens ging Tijmen Reyenga bij de gelijkmaker van België de mist in, waarna Nicolas de Kerpel scoorde via de stick van Joep de Mol. Ook hockey is een spel dat wordt beslist door fouten.

De kraker naderde het kookpunt, de spanning steeg en weer leken het shoot-outs te worden. Maar dan is daar nog altijd Duco Telgenkamp, de EK-debutant en potentiële posterboy van Oranje die nooit nadenkt in de cirkel. Hij haalde succesvol uit en schoot Oranje naar de finale. Nederland ligt nog op koers voor EK-goud én een olympisch ticket voor de Spelen van Parijs. Eindelijk is België op een titeltoernooi verslagen in de reguliere speeltijd.