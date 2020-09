Duitse arts Schmidt bekent wielrenners van doping te hebben voorzien

Varenhorst en Van de Velde uitgescha­keld op EK beachvol­ley­bal

19 september Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde zijn in de achtste finale van de Europese kampioenschappen beachvolleybal in het Letse Jurmala uitgeschakeld. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van de Zwitsers Marco Krattiger en Florian Breer: 19-21 21-23.