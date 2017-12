Duitse handbalsters nog ongeslagen

Handbalsters in slotfase naar gelijkspel tegen sterk Servië

18:08 De Nederlandse handbalsters hebben gelijkgespeeld tegen Servië op het WK in Duitsland: 27-27. Het team van bondscoach Helle Thomsen leek na een enerverend duel in de Arena van Leipzig te moeten buigen voor de sterke Oost-Europese ploeg, maar met een uiterste krachtsinspanning wist Nederland een nederlaag te voorkomen. Nycke Groot maakte in de slotseconden gelijk. Nederland was al zeker van een plek bij de eerste vier van de groep en daarmee van de achtste finales.