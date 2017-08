Duitse hockeyers zeker van groepswinst op EK na ruime zege

Regilio Tuur: Geef me zes maanden en ook ik versla McGregor

13:40 Oud-bokser Regilio Tuur heeft bepaald geen hoge pet op van Conor McGregor, die het in de nacht van zaterdag op zondag bij zijn professionele boksdebuut opneemt tegen de ongeslagen bokslegende Floyd Mayweather. Tuur, inmiddels zelf 50 jaar oud, ziet zichzelf ook wel winnen van de Ierse kooivechter. ,,Geef me zes maanden in de ring en hij houdt het nog geen vijf ronden met me uit."