Duitse Köhler duikt onder wereldrecord op 1500 meter kortebaan

Luiten klimt naar twaalfde plaats in Sun City

14:55 Golfer Joost Luiten is na de derde ronde van de Nedbank Golf Challenge in Sun City in Zuid-Afrika opgeklommen naar de gedeeld twaalfde plaats. De 33-jarige Bleiswijker voltooide zijn derde ronde in 69 slagen en kwam daarmee op een totaal van 211 slagen, vijf onder het baangemiddelde.