Dumoulin en Martens verkozen tot Limburgs beste

'Kromo' laat open NK kortebaan schieten

18 december Ranomi Kromowidjojo doet volgende week niet mee aan de open kampioenschappen kortebaan in Hoofddorp. De Nederlandse uitblinkster bij de EK afgelopen week in Kopenhagen komt op 20 en 21 december in actie bij de Lausanne Cup in Zwitserland. Ook Femke Heemskerk geeft de voorkeur aan deze wedstrijd.