Een presidentiële onderscheiding: deze Amerikaanse sporters gingen Tiger Woods voor

Opvallend genoeg de enige vrouwelijke sporter in het rijtje. De voormalig tennisster had haar topjaren in de jaren zestig en begin jaren zeventig van de 20ste eeuw. King was in de jaren 70 een belangrijke voorvechtster van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De inmiddels 76-jarige Amerikaanse nam het in 1973 op tegen oud-tennisser Bobby Riggs om te bewijzen dat vrouwen net zo goed konden tennissen als mannen. King won de partij. Haar winst wordt beschouwd als een mijlpaal in publieke acceptatie van vrouwentennis. In 2009 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom van Barack Obama.