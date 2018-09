Een stuk comfortabeler dan in een veewagen

De Geus zakt weg en Bouwmees­ter rukt op bij wereldbe­ker in Tokio

13:37 Lilian de Geus heeft op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden op het toekomstige olympische zeilwater van Tokio 2020 haar koppositie in de RS:X-klasse ingeleverd. De wereldkampioene zakte in het Japanse Enoshima naar de zesde plaats in de tussenstand door matige klasseringen in race vier en vijf (tiende en vijftiende). Ze herstelde zich wel door race zes te winnen.