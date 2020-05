Eerbetoon van Frenkie en harde kritiek van Hamilton op F1: sportwereld staat stil bij dood George Floyd

Het steekt Hamilton dat veel mensen in de Formule 1 in het openbaar niets zeggen over de dood van Floyd, een voorval dat in de hele wereld voor grote woede heeft gezorgd. ,,Een paar van jullie zijn enorme sterren, maar zwijgen over dit onrecht. Geen enkel signaal, van niemand in deze - uiteraard door witte mensen gedomineerde - industrie. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen. Weet dat ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie", zo richtte hij zich tot slot tot de mensen die in zijn ogen naar voren moeten treden.